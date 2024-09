Míg te aludtál, átrepült néhány milliárd dollárnyi iPhone az óceánon

Egy nappal járunk az iPhone 16 premierje előtt, ilyenkor rendszerint csúcsra pörög a logisztika, nagy fuvarozócégek szállítógépei szó szerint rogyásig vannak rakva telefonokkal.

Az új iPhone-ok premierje mindig különleges eseménynek számít nem csak az okostelefon-piac, illetve az Apple termékei iránt rajongók, hanem sokszor más iparágak, így például a logisztika számára is.

A holnapi nyitónapra szó szerint az utolsó pillanatban érkeznek meg a szállítmányok a kínai gyárakból, rendszerint exkluzív, kizárólag az Apple-nek fuvarozó óriás teherszállító gépeken.

A UPS nyomkövető kódjainak köszönhetően most már ezeket a gépeket is lehet követni a Flightradar mintájára, a FlightAware oldalán, ami egyből lehetőséget nyújt egy kis matekozásra is.

Őszi mix a ghost joboktól a kártékony bootcampekig Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk.

Őszi mix a ghost joboktól a kártékony bootcampekig Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk.

Valakinek sikerült elkapnia néhány órával ezelőtt azt a pillanatot, amikor a UPS flottájának egy 7 db Boeing 747-8F -ből álló köteléke úton volt Sencsenből illetve Hongkongból az alaszkai Anchorage-be, ahonnan minden bizonnyal a következő órákban továbbrepülnek majd az USA különböző nagyvárosaiba.

Tekintve, hogy egy ilyen szállítógépen nagyjából 300 ezer okostelefon reptethető el A-ból B-be, óvatos becslések szerint is egy időben, egyszerre uszkve 2,3 milliárd dollár értékű iPhone tartózkodhatott a levegőben ma hajnalban a Csendes-óceán északi részén.