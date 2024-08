Végéhez érhetett az Apple keyboard-gate

Elkezdtek megérkezni a kifizetések a pillangómechnanikás billentyűzettel felszerelt MacBookok tulajdonosaihoz.

Az Apple 2019-ben már negyedszerre nyúlt hozzá MacBook gépeinek Achilles-sarkához, vagyis a klaviatúrához. A sebezhető, évek óta problémás pillangómechanikára tömegesen érkeztek a panaszok, a gépelés közben fellépő hibákat sokszor az okozta, hogy a mechanika és a billentyűk közé viszonylag könnyen beszorultak kisebb szennyeződések, amely miatt a gombok beakadhatnak, vagy épp ellenkezőleg, nem érhetik el az alattuk húzódó kapcsoló aktiválásához szükséges szintet.

A felhasználók felháborodott tömege 2018-ban indított egy csoportos pert a pillangómechanika működése, a gyakori meghibásodások és a szervizprogram elégtelensége miatt, melynek eredményeként az Apple-nek fizetnie kell, nem is keveset.

A felperesekkel a cég 2022-ben egyezett meg összesen 50 millió dollár kifizetéséről, amiből a probléma jellegétől függően részesülnek az érintettek. Az ügynek mostanra érik be a gyümölcse, a napokban kezdtek el megérkezni a kifizetések az érintetteknek.

Akiknél billentyűkupak-csere volt, 50 dollárt kapnak, a teljes billentyűzet kicseréléséért 125 dollár jár, azok a felhasználók pedig, akiknek már többször kellett billentyűzetcserét kérniük, akár 395 dollárt is kaphatnak. A kifizetés csak a Kaliforniában, Floridában, Illinoisban, Michiganben, New Jersey-ben, New Yorkban vagy Washingtonban vásárolt MacBookokra vonatkozik.