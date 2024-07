Elöregedőben a hazai szerverparkok

A magyarországi szerverek harminc százaléka hat évnél idősebb.

A ServerElite közel hatszáz hazai kis- és középvállalkozás bevonásával készített felmérést a magyar cégek preferenciáiról a szerverek beszerzését és használatát illetően. Így derült ki többek között, hogy a hazai szerverek alig négy százaléka fiatalabb egy évnél, harminc százalékuk pedig hatévesnél is idősebb. A legnagyobb arányban (48 százalék) a négy és hat év közötti eszközök vannak jelen a hazai vállalkozásokban, és mindössze a szerverek ötöde 1-3 év közötti.

Mindez azt mutatja, hogy az eszközök életkora némi lemaradást mutat, különösen arra tekintettel, hogy a szerverek milyen gyors ütemben fejlődnek, illetve hogy a cégek informatikai igényei is egyre növekednek. Mivel egy új szerver megvásárlása komoly beruházás, ezért a cégek igyekeznek minden alternatív megoldást igénybe venni, hogy halasszák a beruházást: ameddig csak lehet, karbantartják, bővítik a szervert, és nagyon népszerű a garancia meghosszabbítása is. Összességében mégis elmondható, hogy a hazai cégek szerverparkjának életkora meghaladja az európai átlagot.



A magyarországi cégek jellemzően saját szervereket használnak, tízből hét vállalkozás a Dell termékeit részesíti előnyben. A felmérésből kiderült, hogy a cégek közel fele adatai tárolására is a szerver adattároló kapacitását használja és csak 47 százalékuk gondoskodik az adattárolásról dedikált storage vagy NAS formájában.



A felmérés szerint a magyarországi cégek egyértelműen a Rack szervereket preferálják, hiszen a megkérdezettek 71 százaléka ezt a lehetőséget jelölte meg. Ennek oka az eszközök rugalmasságában keresendő, hiszen könnyen és gyorsan bővíthetők, skálázhatók. A második legnépszerűbb típus a toronyszerver, amit jellemzően kisebb cégek használnak. Blade szervert rendkívül alacsony számban találunk a hazai vállalkozások IT eszközei között.