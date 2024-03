Új külsőt és funkciókat kapott a Cristo autós "szuperapp"

Tegnap megjelent a Cristo autós "szuperapp" új verziója, mely a megjelenése óta a legnagyobb ráncfelvarrást hozta a platform számára.

Március közepén megérkezett a teljes egészében magyar fejlesztésű Cristo autós applikáció legújabb, 8.0-s verziója, mely számos, elsősorban a dizájnt érintő változást hozott be a platformra, melyek megágyazhatnak későbbi új funkciók megjelenésének.

Az app - mely elsősorban a használatalapú casco révén vált az autósok körében ismertté és kedveltté - megújult menürendszert kapott, így elsősorban a vezérlőpult teljesen testre szabhatóvá vált a widgetek révén. Megújult a térkép is, ahol jelenleg a parkolás funkció érhető el, de a fejlesztők ígérete szerint itt újabb fejlesztések várhatók még a későbbi verziókban.

Szintén újdonság a "szupergombnak" nevezett központi ikon, mellyel indítható parkolás, autópálya matrica vásárlás, illetve itt lehet rögzíteni tankolást vagy töltést is - ez utóbbi két funkció a korábbi verziókban még nem volt megtalálható.

Megújult emellett az eseménynézet is, melyen mostantól a megtett utak mellett a parkolások és a fenti tankolás/töltési megállók is megjelennek - az app itt továbbra is pontozza a megtett utak során a vezetőt, szigorúan edukatív céllal (legalábbis egyelőre).

A Pro előfizetők természetesen az új verzióban is elérhetik a Beat telemetriai eszközre épülő kényelmi extrákat (a használatalapú casco biztosításon túl), így a parkolási zóna figyelmeztetést, az automatikus parkolás leállítást és a fizetős pályaszakaszról szóló figyelmeztetést.

Akit pedig furdal a lelkiismeret az autózás karbonlábnyoma miatt, az továbbra is ültethet fákat, melyre a Cristo appon keresztül is van akár lehetőség.