Januárban végleg bezár az Apple első saját üzlete Cupertinóban, a vállalat egykori főhadiszállásának otthont adó komplexumban.

Az Apple egykori főhadiszállását, a cupertinói Infinite Loop komplexumot a mai napig használja a cég, ráadásul továbbra is rajongók egyik közkedvelt zarándokhelyének számít az irodaépület-együttes, ahol az Apple ma kapható szinte összes ikonikus terméke megszületett.

A cég ugyanakkor úgy döntött, hogy januártól végleg bezárja a komplexumban található Apple Store-t, amivel egy darabka történelem is búcsúzik egyben, hiszen az üzlet éppen három évtizeddel ezelőtt nyitott meg, akkor még nem is Apple Store-ként, hanem teljesen más néven, The Company Store alatt futott és jobbára pólókat, zoknikat és egyéb almás logózott termékeket árult.

Az üzletet 2015-ben teljesen felújították és átalakították, ettől az évtől kezdve működik tradicionális Apple Store-ként, de limitált mennyiségben továbbra is megmaradtak a rajongóknak szánt merchandise-termékek a választékban.

Az Infinite Loop 2017 óta sokat veszített a fényéből, miután megnyílt az Apple új, UFO-formájú irodakomplexuma, ahol komolyan ráfeküdtek a rajongók - egyben vásárlók - kiszolgálására az Apple Park Visitor Center egységben.