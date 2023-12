Átalakul a leiratkozás gomb a webes Gmailben

Feltűnőbb megjelenést kap a Google webes levelezőjében látható, hírlevekről leiratkozást segítő gomb.

A Google októberben jelentette be, hogy a leveleket tömegesen küldő felek számára kötelezővé válik, hogy a feliratkozó címek számára egy kattintással működő leiratkozási gombot helyezzenek el az e-mailek törzsében, ez eddig az okostelefonos alkalmazásokban változott csak. Most a levelező webes böngészőkből elérhető verziójában is új, a tömeges levélküldést és szemetelést célzó funkciók kaptak helyet, többek közt egy új gomb.

A 9to5Google számolt be elsőként arról, hogy a beérkező levelek esetében a feladó neve mellett megjelent egy félkövér szedésű, kék színű Unsubscribe, azaz leiratkozásra szolgáló gomb. Az új megjelenés jóval markánsabb és láthatóbb a 2014 óta használt, aláhúzással kiemelt szürke betűs gombnál, ami eddig jellemzően a levelek alján volt látható. A parancsikon a beérkező levelek között is megjelenik az Archiválás, Törlés és más gyorsopciók mellett, ha az egérmutatót egy üzenet fölé húzzuk.

Jövő év februárjától a Gmail azt is megköveteli a naponta 5000 vagy több üzenetet küldő feladóktól, hogy a kimenő e-maileket hitelesítsék, kerüljék a spamelést, és könnyítsék meg a leiratkozást a címzettek számára. Az új leiratkozási gomb azonban már az új követelmények határideje előtt megjelenik.