Digitális avatárként nyomják tovább a KISS zenekar tagjai

A Madison Square Gardenben tartott utolsó koncerten a Kiss bemutatta azokat a kortalan digitális avatarokat, akik a későbbiekben a zenészek helyett viszik majd a show-t, és termelik nekik a pénzt.

Minden idők egyik legsikeresebb glam rock bandája, a KISS pár napja adta búcsúkoncertjét a New York-i Madison Square Gardenben, egészen pontosan utolsó élő koncertjét, de ezzel nincs vége teljesen a dalnak. A KISS zenekar fellépéseire a jövőben is el lehet látogatni, amennyiben a koncertlátogatókat nem zavarja, hogy a hús-vér zenészek helyett négy digitális avatárt fog a színpadon látni.

A több éve tartó „The End of the Road” turné befejezéseként mutatkozott be az új virtuális banda, ami a jelenlegi bandatagok - Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer és Eric Singer - digitális replikáiból áll, köszönhetően a Pophouse Entertainment és a George Lucas Industrial Light&Magic közös munkájának.

Paul Stanley énekes-gitáros felvezetése szerint ezzel egy új korszak kezdődik a banda történetében – ez úgy tűnik az avatarokkal való pénzkeresést jelenti. A műsor mögött álló cég, a Pophouse Entertainment számára nem ismeretlen a terep, már több mint egy éve dolgozik az ABBA együttes digitális változataira építő ABBA Voyage show-kon, és úgy tűnik, a következő partnere a formátum alkalmazásában a KISS.

A Bloomberg szerint az ABBA avatarműsorok hetente 2 millió dollárt hoznak a konyhára, így a KISS (és avatarjai) is jól járhatnak az üzlettel, hasonló, ha nem ennél is több bevételt valószínűsítve.