Bebarangolhatóvá vált a Via Transilvanica a Google Utcaképpel

A Romániát átszelő turisztikai és zarándokút, a Via Transilvanica több mint 850 kilométere immár digitálisan is felfedezhető a Google szolgáltatásában.

A Google Street View (Utcakép) panorámaképein keresztül ősztől már a Via Transilvanica útvonal nagy részét is bebarangolhatják az internetezők – jelentette be a Google blogposztjában.

A körülbelül 1400 kilométeres útvonal több mint 850 kilométerét lefedő felvételeket egy speciális, kifejezetten erre a célra tervezett, panorámakamerával felszerelt tricikli segítségével sikerült elkészíteni idén augusztusban. A látványosabb szakaszok közt említhető a 16. századi sucevițai kolostor és a Teleky-kastély is.

A Via Transilvanica Románia első hosszú, 1400 kilométeres túraútvonala, amely 20 különböző etnikai és kulturális régiót (többek között Székelyföldet is) és mintegy 400 települést érint Putnától Szörényvárig, köztül 12 UNESCO világörökségi helyszínt is.