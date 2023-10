Időt spórol a netezőnek a mobilos Chrome újdonsága

A böngésző már képes felismerni az URL-mezőben elgépelt kifejezéseket és címeket.

Android és iOS platformokon is új funkcióval bővül a Google Chrome, a böngésző ezután képes lesz felismerni az esetleges elírásokat az URL-mezőben, amire javítást is ajánl a felhasználónak - jelentette be a keresőcég egy blogbejegyzésben. Így amikor a netező www.microspft.com-ot vagy mondjuk www.nintwndo.com-ot gépel be, a rendszer automatikusan jelzi a helyes címet, amire rábökve rögtön meg is nyílik adott (helyes) cím.

Az új kisegítő lehetőség csak mostanra jut el mobileszközökre, de korábban már megjelent a Chrome asztali verziójában. Az elírásokat felismerő fejlesztéssel elsősorban a diszlexiásoknak és a nyelvtanulóknak szeretne kedvezni a cég, de olyan szempontból sem utolsó, hogy a kártékony weboldalakat is segít kiszúrni, amelyek sokszor egy-egy megváltoztatott betűvel próbálnak legitim weboldalakat utánozni.