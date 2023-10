Drágul a GeForce Now

Kanadát és Európa bizonyos országait érinti az Nvidia áremelése, ami vélhetően a magyar játékosokat sem kerüli el.

November elsejétől számos piacon magasabb havi, valamint féléves díjat kell fizetniük a Geforce Now játékstreaming szolgáltatását használó előfizetőknek, amit az Nvidia a „megnövekedett működési költségekkel” magyaráz. A módosítás érinti az eurózónát is, tehát a jelek szerint a magyar felhasználóknak tágasabbra kell nyitniuk a tárcájukat a következő hónaptól kezdve. (Viszont aki még most vásárol 6 hónapra szóló előfizetést, a következő fél évben is a régi havidíjért élvezheti a felhőből streamelt játékokat).

Az emelés jellemzően 25 százalék alatt marad minden régióban, az eurós árak így alakulnak: az egyhavi Priority csomag a jelenlegi 10 helyett 11 euróba fog kerülni, az extrásabb funkciókat kínáló Ultimate csomag pedig az eddigi 19,99 euró helyett 21,99 euróval számol majd.

Ugyan a másik felhőalapú játékszolgáltatás, a Google Stadia nem tűnt gyümölcsözőnek és bekerült a Google-temetőjébe, a GeForce Now folyamatosan új támogatott játékokkal bővül, köztül olyan címekkel, mint Forza Motorsport, a Star Trek: Infinite vagy a Call of the Sea.