Cáfolja az ASUS a Zenfone elkaszálásáról szóló pletykát

A fél techsajtót bejárta a hír, miszerint az Asus elkaszálja a Zenfone-sorozatot, de a gyártó szerint szó sincs erről.

A tajvani sajtóból kapott híresztelések nyomán több portál is megírta a napokban, hogy az ASUS teljesen beszántaná a 2014 óta futó Zenfone-sorozatot, amelynek legutóbbi darabja a korrekt hardverrel ellátott Zenfone 10.

A feltételezésnek az adhatott alapot, hogy a szivárogtatók elmondása szerint a cég a szérián dolgozó csapat tagjait a gamer eszközökre fókuszáló ROG-csapatba mozgatná át, és némi újrastruktúrálás történik a telefonos üzletágban.

Az ASUS hivatalos közleménye szerint nem a Zenfone 10 a sorozat utolsó generációja, és továbbra is marad a telefonos üzletág két fő termékcsaládja, a ROG Phone és a Zenfone is – olyannyira, hogy a 2024-es kínálattal kapcsolatban is lehet lassan bejelentésekre számítani.