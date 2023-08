Elhunyt Dr. John Warnock, az Adobe társalapítója

82 évesen érte a halál a PDF másik atyját, miután a cég másik társalapítója, Geschke 2021-ben távozott.

82 éves korában érte a halál Dr. John Warnock-ot, az Adobe társalapítóját – jelentette be a szoftvercég. Az amerikai informatikus, feltaláló és technológiai üzletember halálának okát nem hozták nyilvánosságra. Warnock 1982-ben alapította meg az Adobe-t Dr. Charles Geschkével, miután otthagyták a Xeroxot, hogy közös projektbe kezdjenek. Warnock korábban kulcspozíciókat töltött be az IBM-nél, a Utah-i Egyetemen, a Computer Sciences Corporation-nél is. Az Adobe-nél 2000-ig vezérigazgatóként tevékenykedett, és 2017-ig Geschkével együtt az igazgatótanács társelnöke volt, és később is a tanácsban maradt.

Shantanu Narayen, az Adobe jelenlegi vezérigazgatója körlevélben méltatta a szakembert, amiben úgy fogalmaz „nemzedékünk egyik legnagyobb feltalálója volt, aki jelentős hatással volt arra, hogyan kommunikálunk szavakkal, képekkel és videókkal".

Warnock nevéhez fűződik többek közt a számítógépes kiadványszerkesztés egyik mérföldkövét jelentő PostScript leírónyelv és a PDF dokumentumformátum megalkotása. Az Adobe legismertebb "termékének" a '80-as évek elején a tördelést és kiadványszerkesztést forradalmasító PostSript leírónyelv számított, nem sokkal később Geschke Warnockkal együtt megalkotta a Portable Document Format, azaz a PDF formátumot, mely máig az egyik legelterjedtebb platformfüggetlen dokumentumformátumnak számít.

Ugyan az Adobe leginkább a Photoshop és az Adobe Acrobat szoftvereiről ismert, a vállalat tervezőszoftverekből álló széles portfóliója számos iparágat fed le. Warnock vezérigazgatói hivatali ideje alatt a cég a számítógépes kiadványszerkesztés és fotomanipulálás megkerülhetetlen tényezőjévé vált az ezt követő évtizedekben. Geschke-vel együtt 2009-ben a technológiai iparágban végzett munkájának elismeréseként kitüntetést vehetett át az akkori amerikai elnöktől, Barack Obamától.