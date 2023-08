Hoppá, itt a felújított Quake II!

Osztott képernyős móddal, online többjátékos lehetőséggel, 4K-támogatással és pár új pályával örvendezteti a rajongókat a Quake II 2023.

A Bethesda alá tartozó id Software a napokban nem csak a Quake II újrakiadását tette elérhetővé az ikonikus széria rajongói számára, de egyben a program forráskódját is megosztotta a GitHubon.

Az eredetileg 1997-ben megjelent játék modernizált változata lényegében a mai operációs rendszerek alatt is futtatható, akár 4K-s felbontásban és 120 Hz-es frissítássel fut, a modern kor kívánalmainak megfelelően folyékonyabbak és dinamikusak az animációk, a modellek, az osztott képernyős mód pedig akár egyetlen eszközön is többjátékos módot tesz lehetővé. Az ellenfeleket terelő mesterséges intelligencia is fejlettebb, az összes eredeti bővítőcsomag mellett egy teljesen új küldetés, a Call of the Machine képezi a tartalom részét.

A GPL-2.0 licenc alatt kiadott forrás a modderek számára kedvez, lehetővé teszi, hogy a fejlesztők módosítsák, javítsák, tovább építsék a forráskódot, de mindenek előtt komolyabb betekintést nyújt az érdeklődők számára a játék mechanikájába és architektúrájába.

A Quake II 2023 már elérhető Windows, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 és PlayStation 5 platformokon. Mivel a Bethesda immár a Microsoft leányvállalata, a Quake II remastered verziója a Microsoft Game Pass előfizetési szolgáltatás részét képezi Xboxon és PC-n, akik pedig már birtokolták a Quake II előző verzióját a Steamen, ingyenes frissítésként megkapják az új verziót.