Elhunyt a XX. század legnagyobb hackerlegendája

Kevin Mitnick a XX. század talán legismertebb, leginkább ellentmondásosan megítélt számítógépes hackereként vonult be a történelembe. A jogerős büntetésének letöltése után kiberbiztonsági területen elhelyezkedő szakembert július 16-án, 59 éves korában érte a halál.

Bár akkor még számítógép használata nélkül, de már 12 évesen, 1975-ben meghekkelte a helyi busztársaság jegyrendszerét, 16 évesen pedig már megvolt az első igazi számítógépes hacker-trófeája, amikor betört az operációs rendszereket fejlesztő DEC rendszerébe. Így kezdődött Kevin Mitnicknek, a XX. század hackerlegendájának a pályafutása.

A DEC hack miatt 1988-ban perbe fogták majd próbaidőre bocsátották, ám még a próbaidő lejárta előtt meghekkelte a Pacific Bell hangposta-rendszereit üzemeltető számítógépes rendszert, több tucatnyi más rendszerrel egyetemben.

Mitnicket 1995-ben sikerült végül fülön csípnie az FBI-nak, elfogását és az azt követő tárgyalást pedig mindvégig kiemelt médiafigyelem és társadalmi érdeklődés követte. Végül összesen öt évet ült börtönben, mialatt valóságos underground mozgalom szerveződött szabadon bocsátását követelve. Támogatói többször hangoztatták, hogy büntetése túlzó, sőt, a vádak egy része valójában koholmány - ezzel egyfajta modern kori Robin Hood figurát kreálva Mitnickből.

A hacker végül 2000 januárjában, feltételesen szabadult, ezt követően kiberbiztonsági tanácsadóként és szakértőként dolgozott, több könyve is megjelent, köztük egy önéletrajzi mű, a Ghost in the Wires című bestseller.

Kevin Mitnick 2023. július 16-án, életének 59. évében hunyt el hasnálymirigyrákban.