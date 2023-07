Kivezeti a Microsoft az Xbox Game Pass családi csomagját

Nem tudni, hogy lesz-e más alternatíva helyette, de augusztusban véget ér a családtagok és barátok számára kedvezményes előfizetési lehetőséget kínáló Xbox Pass Friends & Family.

A Microsoft kiveszi a Game Pass előfizetéses kínálatából a tavaly elindított Game Pass Friends & Family kontrukciót, amivel az előfizetők akár négy másik barátjukkal vagy családtagjukkal is megoszthatták a fiókjukat. A családi csomag előzetes programja augusztus 15-én véget ér minden résztvevő országban, ahol eddig sikerült elindítani tavaly ősz óta (Írország, Kolumbia, Új-Zéland, Svédország, Izrael, Chile, Magyarország és Dél-Afrika). Július 17. után a szolgáltatás már nem fogad el új regisztrációkat, és a már meglévő előfizetésekhez sem lehet új tagokat rendelni.

A Friends & Family előzetesét 2022. augusztusban jelentették be a redmondiak, de a lehetőség kivezetésével nem jelentettek be más konstrukciót, így nem tudni, hogy a jövőben elérhető lesz-e egy másik kedvezményes előfizetési lehetőség a családtagokkal közösen – esetleg a Microsoft megkezdi-e a bevezetést más piacokon, vagy lényegesen módosít az árképzésen és a formulán. A cég kommunikációja azért is zavaros, mert az új előfizetéses szint indításakor nem említette, hogy „előzetes” programról van szó, de most miután a pilot több piacon is elindult, a közlemény említi, hogy eddig egy tesztet futtatott a kiválasztott országokban.

A bejelentés nem sokkal azután érkezik, hogy a Microsoft bejelentette: nyáron megemeli mind az Xbox Series X konzol, mind pedig az Xbox Game Pass előfizetéses szolgáltatás árát. Augusztustól kezdve szinte minden országban drágul az Xbox Series X, kivéve az Egyesült Államokat, Japánt, Chilét, Brazíliát és Kolumbiát. Először fordul elő, hogy a redmondi cég feljebb tolja az Xbox Game Pass és Xbox Game Pass Ultimate előfizetések havidíját is, a cég kommunikációs vezetője szerint azért, hogy a termékek ára igazodjon a piaci versenyhelyzethez.

A Microsoft az előfizetés 2017-es elindítása óta nem változtatott Xbox Game Pass árain, egészen idáig. A vállalat hangsúlyozza, hogy az árkorrekció a helyi piaci feltételekhez igazodik, és nem kapcsolódik az Activision Blizzard felvásárláshoz. Az Xbox Game Pass Ultimate és a Game Pass for Console előfizetések július 6-tól drágultak. Az Xbox Game Pass Ultimate csomagért Magyarországon havi 4190 forint helyett már 4790 forintot kell fizetni, az alap Xbox Game Pass for Console csomagért pedig az eddigi havi 3000 forint helyett 3190 forintot.