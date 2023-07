15 év után cseréli le ikonikus betűkészletét a Microsoft

A Calibri helyett az Aptos fontkészletet használja a jövőben valamennyi Office program.

A Microsoft leváltja az Office-alkalmazások alapértelmezett betűtípusát, a Calibrit, miután elegendő visszajelzést gyűjtött arról, hogy a felhasználók számára melyik a legszimpatikusabb a 2021-ben bemutatott öt alternatív készlet közül. A Calibrit már 2007 óta használta a Microsoft, a jellegzetes készlet az Excel, a PowerPoint, az Outlook és a Word alapvető része volt 15 éven át.

A produktivitási programcsomag a jövőben az Aptos nevű, talp nélküli (sans serif) fontot fogja használni, amit Steve Matteson, ismert fonttervező készített, részben kézzel rajzolva. Matteson korábbi munkái közé tartozik az eredeti Windows TrueType alapbetűkészletek fejlesztése és a Segoe betű megalkotása, ami pedig a Windows operációs rendszer alapvető betűjévé vált a Vistától kezdve.

A redmondiak szerint a letisztult és különböző geometriai formákat magába foglaló betűkészlet a legtöbb nyelvvel jól működik, és olvasható a kisebb, nagy felbontású kijelzőkön is. Egyben ezzel is magyarázza a váltás szükségességét: mivel a technológia és a megjelenítők is változtak az elmúlt másfél évtizedben, úgy a megjelenítési módoknak és betűknek követniük kell a fejlődést.

A cég korábban öt fontkészletet jelölt meg lehetséges befutókként: a Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena, és a Tenorite készleteket. Steve az általa tervezett betűtípust végül Bierstadtról Aptosra nevezte át egyik kedvenc városa után, ami a kaliforniai Santa Cruzban található, mivel szerinte a táj és éghajlat változatos skálája tükrözi a betűtípus sokoldalúságát.