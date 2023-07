Videóklipekkel bővíthet a Spotify

A podcastek után a hosszabb zenei videók felé fordulna a Spotify, amivel az Apple Music példáját követné.

Miután néhány hónappal ezelőtt a podcastes kínálat erősítésére összpontosított a Spotify, most láthatóan videós téren is komoly lépéseket fontol, amivel szélesebb fogyasztói igényeket tudna kielégíteni. A streamingszolgáltatás éppen tervezi, hogy a mobilalkalmazáson belül teljes hosszúságú zenei videókat és klipeket tekinthessenek meg a felhasználók a jövőben – írja a Bloomberg belsős forrásokra hivatkozva. A cég egyelőre konkrét tesztet még nem indított, jelenleg a lehetséges partnereket keresi, akik segítségével felépítheti saját videókatalógusát.

A hosszabb klipekkel való bővítéssel a Spotify erősebb pozícióba helyezhetné magát olyan versenytársaival szemben, mint a YouTube és a TikTok. Év elején már lehetővé vált a zenészek számára, hogy rövid videókat tegyenek közzé a rajongókkal való kapcsolat építése érdekében, de a limit egyelőre 30 másodperc, annál hosszabb tartalmak közzétételére nincs lehetőség az appon belül. A konkurens Apple Music már most is hatalmas videós katalógust kínál az előfizetők számára, néhány éve pedig indított egy 24 órás videócsatornát is.