Átmenetileg megtekinthető tartalmakkal újít a Telegram

A csevegő is beadja a derekát, jönnek az Instagramról és Snapchatről ismert sztorik.

A Snapchat és az Instagram platformokon jól bevált és népszerűvé vált formátum, az átmenetileg elérhető fotók és videók (sztorik) lassan a legtöbb közösségi szolgáltatás részévé válnak. Most Pavel Durov, a biztonságos kommunikációt kínáló Telegram vezetője jelentette be, hogy a csevegő is kibővül az eltűnő tartalmakkal, mivel rengeteg felhasználói kérés érkezett hozzájuk ezzel kapcsolatban. Az új funkció a következő hónapban érkezik a felhasználókhoz fokozatos bevezetéssel.

Működését tekintve a funkció nem fog nagy meglepetést okozni, a Telegram annyiban újít, hogy a felhasználók megadhatják, hogy 6, 12, 24, vagy 48 órás időablakban legyenek megtekinthetők a közzétett tartalmak, a legtöbb alkalmazásnál a 24 óra az alapbeállítás, és nincs is lehetőség több opcióra.

Az Instagramhoz képest újdonság még, hogy nem csak kettő (egy nyilvános, és egy közeli barátok), hanem több lista hozható létre annak érdekében, hogy egyes célközönségek számára ne legyen látható a közzétett tartalom.