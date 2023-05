Luxus-sportmercik ihlette luxusnotebookot dobott össze az MSI

A Mercedes logója az autóipar egyik leginkább tekintélyt parancsoló emblémája, ha pedig az AMG is társul mellé, akkor garantált nem csak a fényűzés hanem a kiemelkedő teljesítmény is - akárcsak az MSI új notebookjánál.

Az autógyártók és a noteszgépgyártók együttműködése egyáltalán nem új keletű jelenség, 2005-ben az Acer a Ferrari F1-es csapatának szponzoraként rukkolt elő elsőként az olasz márka logóját hordozó, stílszerűen Maranello red-re festett luxusnotival, majd jött az Asus a Lamborghini-szériával, és most hosszú évek után egy másik tajvani gyártó, az MSI is meglátta a drága sportkocsik után a drága sportkocsik logóját viselő drága notebookokban az üzleti lehetőséget.

A cég a most zajló CES-en mutatta be Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport nevű újdonságát, mely ezúttal a Mercedes-Benz tulajdonában lévő ikonikus német tuningmárka logóját és egyéb dizájnjegyeit viseli magán, egy ennek megfelelően meglehetősen feltuningolt noteszgépen.

A gépben a jelenleg elérhető csúcs Intel mobilprocesszor (Core-i9 13900H) és csúcs Nvidia GPU (Geforce RTX 4070) mellett 32 GB memória és 2 TB-os villámgyors SSD is lapul, a 16 hüvelykes OLED-megjelenítő felbontása 3840x2400 pixel lett. A gép emellett RGB-s billentyűzetet is kapott, mert miért is ne.

A 3200 euróért érkező gép csomagjában mercis egérpad, egér (szintén RGB világítással) és pendrive is található.