Már kutyaitatót is vehetnek a GitHub-rajongók

Új merchekkel bővült a GitHub webshopja.

A legnépszerűbb kollaborációs fejlesztői platform blogposztban jelentette be, hogy nyolc új termékkel bővítette webshopját, ahonnan különféle GitHub márkás cuccokat lehet beszerezni. Most már például akár a szolgáltatás logójával ellátott kutyaitató-palackot, melegítőt és övtáskát is.

A hordozható kutyaitató 26 dollárba, a Cotopaxi Bataan Hip Pack övtáska 36 dollárba (kb. 12 ezer forint) kerül, de 55 dollárért (kb. 19 ezer forint) már egy melegítőt is be lehet szerezni. Ugyan a cég szállít Magyarországra is, kérdéses, hogy a holmik megérik-e a pénzüket a borsos szállítás fejében.

A kínálat klasszikus darabjai egyébként a különféle GitHub-logós kapucnis pulcsik, bögrék és matricák, és mivel a GitHub nemrég ünnepelte a 15. születésnapját, az alkalom apropóján kiadta az Art of the Octocat művészeti albumot, ami a platform kabalafigurájáról, Octocatről készült grafikákat tartalmazza.