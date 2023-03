17 év után lehúzza a rolót a népszerű fájlmegosztó

Búcsúzik a Zippyshare.

Március végén megszűnik a Zippyshare fájlmegosztó, aminek a fenntartása az üzemeltetők szerint a későbbiekben már nem megoldható - írja a BleepingComputer. A 2006-ban indult Zippyshare egy ingyenes weboldal, aminek eddig hirdetések segítségével sikerült bevételt termelnie, az elmúlt majdnem két évtizedben pedig az internet egyik leglátogatottabb oldalává nőtte ki magát, havi több mint 43 millióan látogatják a SimilarWeb legfrissebb adatai szerint. A felhasználóknak közel még két hetük van arra, hogy biztonsági mentéseket készítsenek a fontos fájljaikról.

A ZippShare szerint a növekvő költségek és a csökkenő bevételek miatt már nem engedhetik meg maguknak, hogy továbbra is üzemeltessék a felületet, a kialakult helyzet számos tényező eredménye. A forgalom folyamatosan csökkent az utóbbi időben, mert a netezők a modernebb, több funkcióval ellátott fájlmegosztók felé fordultak, ráadásul a Zippyshare-t felkereső netezők is egyre többen használnak reklámblokkolókat, így az oldal reklámbevételei is esni kezdtek. Mindezeken felül az áramárak meredek emelkedése jelentősen megdrágította az oldal hatalmas szerverinfrastruktúrájának működtetését.

Az oldal az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviseletének kereszttüzébe is került a szerzői jogokat sértő tartalmak terjesztése miatt, de arról nem beszélnek az üzemeltetők, hogy esetleg ennek is köze lehetett-e a bezáráshoz, mindenesetre korábban hasonló jogi bonyodalmak is hozzájárultak a Megaupload, a Hotfile és a RapidShare megszűnéséhez.