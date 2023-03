Mobilos változatot kap a Second Life

Közel 20 év után új platformra költözik a sikerjáték, a béta már idén indul.

Közel két évtizeddel ezelőtt, amikor még senki sem beszélt a Facebook metaverzumáról, az internetezők a Second Life nevű játékon keresztül merültek el virtuális világokban. A fejlesztő Linden Labs érdekes időzítéssel most bombahírként közölte, hogy mobilos verziót készít a nagysikerű programból, aminek béta változata várhatóan még az idén játszhatóvá válik.

A Second Life közösségi fórumán közzétett YouTube-videóban a fejlesztők többek közt elárulták, hogy a játékot a Unity segítségével készítik el, hogy terjesztése könnyű legyen iOS és Android platformon egyaránt, ezen felül látni lehet pár korai (egyáltalán nem végleges) felvételt karakterekről, helyszínekről, amivel a stúdió azt próbálja demonstrálni, hogy szeretné minél hűbben visszaadni az eredetileg asztali játék hangulatát.

A Second Life a mai napig elképesztően népszerű, már több mint 73 millió fiókot hoztak létre a felhasználók, az aktív játékosok száma pedig 900 ezerre nőtt a világjárvány alatt, 17 évvel a játék indulása után. A Linden Labs korábban Sansar néven fejlesztette a program virtuális valóságban elképzelt utódját, de a projektet 2020-ban végül lefújta, többek közt azért is, mert a VR-headsetek elterjedése a vártnál lassabban zajlik. A mobilplatform felé való fordulás ebből a szempontból értelmes döntésnek tűnik, de kérdéses, egy másik környezetben is releváns tud-e maradni a Second Life.