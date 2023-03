Hat Oscart vitt el idén a Netflix

Ismét ott voltak a streamingszolgáltatók produkciói nem csak a jelöltek, hanem a nyertesek között az amerikai filmakadémia Oscar-díjátadóján, ahol idén jórészt egy film tarolt, de hat díjat sikerült bezsebelnie a Netflixnek is, egyet pedig az Apple TV+ -nak.

Jórész egyetlen film sikeréről, a Minden, mindenhol, mindenkorról szólt az idei Oscar-díjátadó, meg persze arról, hogy a nagy streamingplatformok most már minden évben bizonyítják, hogy a nagy mozis szuperprodukciók mellett ott van a helyük nekik is.

Az idei gálán a nagy online streamingszolgáltatók közül egyértelműen a Netflix vitte a prímet, egyfajta vígaszként azért, amiért tavaly 12 jelölésből mindössze 1-et tudott szoborra váltani a Kutya karmai közt-tel.

Idén az első világháború brutalitását bemutató, Erich Maria Remarque 1929-es egyező című regénye alapján készült film, a Nyugaton a helyzet változatlan önmagában négy Oscart ért (legjobb külföldi film, legjobb operatőr, legjobb filmzene, legjobb production design), emellett díjat kapott Guillermo del Toro Pinokkió-ja (legjobb animációs film) és az Elefántsuttogók (legjobb rövid dokumentumfilm).

A tavalyi legjobb film díját a CODA-val bezsebelő Apple TV+ a Netflix mellett a streamingszolgáltatók közül egyedüliként tudott idén Oscart nyerni, a The Boy, The Mole, The Fox and The Horse a legjobb animációs rövidfilm kategóriában lett befutó.