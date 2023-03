Már a webes Google Translate is tud képről fordítani

Eddig csak mobilon működött a funkció, ami a képen látható valamennyi szöveges részt átfordítja egy kívánt nyelvre.

A webes Google Fordítóba is beépült a kép alapján történő szövegfordítás, ami azon a fejlesztésen alapul, ami egy ideje a mobilos Google Lens AR Translate-et is működteti. A fordító weboldalát asztali gépről felkeresve a Képek szekció alatt a saját eszközről feltöltött képeken látható szövegeket alakítja át az algoritmus, ami utána másolhatóvá válik, de új képként le is tölthető, vagy akár törölhető. A szolgáltatás 113 különböző nyelvvel tud dolgozni.

Ugyan a Lens már 2015 óta képes mobilon az okostelefon kameráját használva vizuális fordítást végezni, idővel azt is sikerült finomítani. A webes újításban a lefordított szöveget a szolgáltatás olyan pozícióban próbálja a képre helyezni, ahogy az eredeti szöveg látható, de a mi tesztünk és mások visszajelzései alapján egyelőre nem túl esztétikusan, illetve itt-ott előfordulhatnak furcsaságok (hogy lesz a "zenekar"-ból "benekar"?).

az eredeti kép