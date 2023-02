TikTokot rak autóiba a Mercedes

Csillog-villog majd a műszerfal.

A közösségimédia-appok úgy általánosságban is rengeteg időt vesznek el az embertől, és ha nem lenne elég, hogy a telefonunk mindig ott pihen a zsebünkben nyomogatásra készen, akkor most még itt vannak az autók is. A Mercedes egy új szoftverarchitektúrát hozott létre, hogy megkönnyítse harmadik féltől származó alkalmazások integrálását az autói infotainment rendszerébe, és egy új alkalmazásboltja is van, amely a Mercedes me alkalmazáson keresztül érhető el.

A gyártó tegnap bejelentette, hogy az idén ősszel piacra kerülő új Mercedes-Benz E-osztályú autók az MBUX infotainment rendszer frissített verziójával több alkalmazást is natívan tudnak majd futtatni, köztük a TikTokot. Ez jól mutatja a márka kínai piac felé való nyitását és érdeklődését. Igaz, az autóba épített TikTok más piacokon is elérhető lesz, köztük az Egyesült Államokban, kérdés, hogy mit szól majd ahhoz a kormány, ha a TikTok kormány mögé kerül, hiszen már alapból nemzetbiztonsági kockázatnak tekinti a szolgáltatást.

A frissített MBUX rendszer a teljes műszerfalon átívelő szuperképernyőt fogja kihasználni, amin a sofőr bőszen nézheti a TikTok-videókat, amikor éppen parkol, és nincs mozgásban a jármű. A Mercedes emellett elérhetővé teszi a Zoom-ot, az Angry Birds játékokat, a Vivaldi webböngészőt és a Webex by Cisco alkalmazásokat is az E-osztály infotainment rendszerében, tehát még meetingelni és böngészni is lehet majd.