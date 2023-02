Eddig nem létező pozícióra nevezett ki vezetőt az Apple

Szétválasztják a cupertinóiak az emberi erőforrásokat és az értékesítést, amihez egy új pozíció is társul.

A Medtronic orvostechnikai eszközgyártótól érkezik az Apple vezetői csapatába Carol Surface, aki egy eddig nem létező pozíciót fog betölteni a cégen belül. Ő lesz az Apple első „Chief People Officer” vezetője, amit lényegében az emberi erőforrásokért felelős igazgatói szerepet takarja. A munkavállalokért felelős Surface márciustól látja el feladatait, és közvetlenül a vezérigazgató Tim Cooknak fog jelenteni.

A pszichológiából doktorált, ipari és szervezeti pszichológiára specializálódott Surface korábban a Medtronic emberi erőforrásokért felelős ügyvezető alelnöki posztját töltötte be közel 10 éven át, előtte pedig megfordult a Best Buy-nál és a Pepsi-nél is.

Surface érkezése magával hozza, hogy a vállalatnál több mint 30 éve dolgozó veterán, a kereskedelemért és emberi erőforrásokért felelős részleg alelnöke, Deirdre O’Brien szerepköre átalakul, az új vezetőnek köszönhetően ugyanis már nem kell HR-rel foglalkoznia, teljes munkaidőben az értékesítési területre fókuszálhat.