Fizetőssé teszi API-ját a Twitter

Elon Musk ebből is pénzt akar csinálni.

Február 9-től megszűnik az ingyenes hozzáférés a Twitter alkalmazásprogramozási felületéhez, ami elengedhetetlen a különféle, platformmal kapcsolatos külső szolgáltatások, köztük a népszerű TweetDelete működtetéséhez, illetve az alkalmazásból származó adatokat szállító robotokhoz, vagy akár az olyan kliensekhez, mint a Tweetdeck. A Twitter API-t használó, harmadik féltől származó szolgáltatásoknak hamarosan egy alapdíjat fog felszámítani a szolgáltatás, aminek összegét még nem tudni.

Az eddig ingyenes és fizetős verzióban is elérhető Twitter API-t fejlesztők ezrei használják, de a kutatók számára is értékes adatkészletet jelent a gyűlöletbeszéd és a dezinformáció online nyomon követésében és kutatásában. A Twitter API-t szintén használó Dataminr hírgyűjtő például valós időben értesíti az újságírókat a platformon megjelenő legrelevánsabb friss információkról egyes eseményekkel kapcsolatban.

Mióta Musk átvette a gyeplőt a Twitter vezérigazgatójaként, több intézkedést is hozott, ami a költségcsökkentést és a bevételszerzést szolgálja, vélhetően azért, hogy megtérüljön a gigászi felvásárlás során tett befektetés. Vezetése alatt a Twitter addigi munkaerőállományának jelentős része távozott, és elindult a fizetéses Twitter Blue is, ennek fényében az API-k monetizálása logikus lépésnek tűnik. A fejlesztők érthető mód nem örülnek, egyesek akár mérlegelhetik a szolgáltatásaik teljes megszűnését is, vagy számolniuk kell azzal, hogy a költségeket a felhasználókra hárítsák át.