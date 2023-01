Teljesen abszurd, hogyan repültek rá a fiatalok a halkonzervekre a TikTok miatt

A tonhal- és szardíniakonzerv-gyártók új termékekkel próbálják meglovagolni a hirtelen jött online népszerűség hullámát a fiatal ínyencek körében.

Érdekes időket él a halkonzerv-piac, úgy tűnik, hogy a TikTok influencereinek köszönhetően az amerikai fiatalok egyre többször nyúlnak az áruházakban a tartósított tengeri finomságok után, amely kategóriával kapcsolatban eddig főleg az volt az előítélet, hogy a szegény emberek étele, ráadásul büdös is.

A The Wall Street Journal cikke szerint 2022-ben a konzervált halak értékesítése 9,7%-kal 2,7 milliárd dollárra ugrott az Egyesült Államokban. A réspiacokat megcélzó márkák bevételei is nagy mértékben kilőttek, az alaszkai Wildfish Cannery tavaly megduplázta nagykereskedelmi bevételét, míg a vancouveri Scout Canning bevétele 82%-kal nőtt 4 millió dollárra.

Az emelkedés részben a TikTokon jelenlévő influencerek és tartalomgyártók műve, akiknek köszönhetően a platformon már több mint 26,5 milliónál is több megtekintés van a #tinnedfish hashtaggel ellátott videókon. A The Wall Street Journal által megkérdezett több iparági vezető is alátámasztotta, hogy a megnőtt érdeklődés hajtóereje a közösségi média, ehhez egyesek már a marketingstratégiájukat is hozzáigazítják.

Ali Hooke, San Francisco-i séf egy komplett videósorozatot húzott fel a TikTokon arra a tematikára, hogy halkonzerves randiesteket tart a férjével, amikhez ízléses tányérokat állít össze különféle rágcsálnivalókból. A koncepció egyszerű: kell néhány halkonzerv, amihez még jöhetnek a különféle kenyerek, olajbogyók, gyümölcsök, sajtok. Az ötlet virálissá vált a közösségi felületen, és egyre többen kezdték el megmutatni, hogy milyen variációkat tudnak kihozni ezekből az alapanyagokból.

Ennek hatására maguk a gyártók is új termékekkel jelentkeztek a piacon, kifejezetten a fiatal, tiktokos közönséget célozva, mindenféle ízesített olívaolajokkal, plusz szószokkal, fűszerekkel, látványos címkékkel csábítva őket. A fent említett halas tányérok mellett elterjedtek azok a videók is, amikben a készítők kritikákat fogalmaznak meg a különböző konzervdobozokkal kapcsolatban. A vancouveri székhelyű Scout Canning még együttműködést is ajánlott Hooke-nak, tehát nem elképzelhetetlen manapság már az sem, hogy valaki konzerv-influencerré váljon.

Hogy mennyire bizarr folyamatokat eredményez a TikTok, jól példázza, hogy ugyan a kereslet növekedése áldás a nagyüzemi termelők számára, de kínálati problémákat okoz a speciális kiskereskedők számára. Patrick Martinez, egy brit konzervhal-áruház alapítója négy évvel ezelőtt kezdett árusítani Liverpool, Manchester és London piacain. Számos termékét spanyol és portugál kistermelőktől szerzi be, de elmondása szerint a nagyobb kereslet akár öt hónapos késésekhez is vezethet a megrendelések teljesítésében, mert a kézműves termelést nem lehet egykönnyen felpörgetni.

Via The Wall Street Journal.