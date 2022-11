Híre ment, hogy jövőre távozik Zuckerberg

Tegnap cáfolta a Meta Platfors szóvivője azokat a pletykákat, melyek villámgyorsan bejárva a netet azt híresztelték, hogy jövőre távozik a cég éléről Mark Zuckerberg.

Akinek a halálhírét keltik, az örökké élni fog, akiről pedig azt híresztelik, hogy megbukik a cég élén az nos... ...örökké a cég élén marad, különösen ha ennek a cégnek történetesen az elnöke, vezérigazgatója és többségi tulajdonosa is egyben. Pont mint Mark Zuckerberg, a Meta Platformsnál.

Zuckerberg lemondására vagy bukására az utóbbi hónapokban alighanem minden eddiginél többen apellálnak kárörvendően, az eleve sokat mondó névvel illetett The Leak pedig most azt szellőztette meg belső forrásokra hivatkozva, hogy ez jövőre meg is fog történni.

A Meta Platforms szóvivője, Andy Stone pár órával később rövidre zárta a kérdést annyival, hogy mindez csupán alaptalan pletyka, a részvényesek Zuckerberg metaverzum-víziójába vetett hitét mindenesetre jól szemlélteti, hogy a hivatalos cáfolatig eltelt rövid idő alatt a cég részvényeinek árfolyama 1%-kal erősödött a kereskedésben.