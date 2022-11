Gépi tanulás azonosított egy Renoir-művet

A svájci Art Recognition festmény-eredetiségvizsgáló algoritmusa egy sokat vitatott Renoir festménnyel kapcsolatban állapította meg, hogy nagy valószínűséggel eredeti. A területtel foglalkozó szakértők vitatják, hogy a mesterséges intelligenciára lehet hallgatni egy ilyen összetett területen.

Széles körben folynak a kísérletek, milyen területeken lehet bevetni a mesterséges intelligencia és ezen belül többek közt a gépi tanulás képességeit. A művészet egy kézenfekvő használati eset, ahol nagy mennyiségben állnak rendelkezésre metaadatokkal ellátott digitális reprodukciók. Az ismert festők stílusában generálható képek régóta ismert, de inkább mókás, mint pénzzé tehető felhasználást jelentenek. Ezekkel ellentétben a műgyűjtéssel kapcsolatos piac már sokkal inkább bevétellel kecsegtet.

Ezúttal, a kifejezetten eredetiségvizsgálatra szakosodott svájci technológia, az Art Recognition egy vitatott női portréról állapította meg, hogy 80,58 százalékos valószínűséggel Pierre-Auguste Renoir festménye. A svájci magángyűjteményben lévő "Gabrielle" című képet nemrégiben a Sotheby's aukciósház 100-150 ezer angol fontra becsülte. A műértők körében azonban nagy vitát váltott ki a becslés értéke, és hogy egyáltalán a festményt az aukciósház elfogadta Renoir alkotásaként.

Vajon Renoir festette ezt a képet? Az Art Recognition szerint valószínűleg igen.

Az Art Recognition a vita végére szeretett volna egy újabb bizonyítékkal pontot tenni, de csak rontotta a kedélyeket. A tech cég 300 különböző festő alkotásainak felismerésére tanította be a rendszerét. A projekt részeként pedig 207 hivatalosan Renoirnak tulajdonított mű digitális reprodukcióján, továbbá ezeknek felnagyított képrészletein keresztül tréningezte algoritmusát, hogy az felismerje a francia festő jellegzetes ecsetkezelését. Az adattudósok különös figyelmet szentelt a Renoirhoz hasonló stílusban alkotó további francia impresszionista művészek karakterjegyeinek betanítására is a gépi tanulás számára.

Mindez az eredetiségvizsgálattal is foglalkozó művészettörténészek szerint nem túl meggyőző, mivel a gépi felismerés csak annyira lehet jó, mint amennyire a tanításhoz használt adatbázis is megfelelő volt. Az érintett szakértők szerint viszont a digitális reprodukciók nem elég meggyőző tanítóeszközök, például mert nem feltétlen hitelesek, plusz a képek az évek során rongálódtak, és akár más alkotók is ráfesthettek. Az Art Recognition igyekszik hangsúlyozni, hogy technológiájuk nem a szakértők munkáját szeretné leváltani, csak egy plusz eszközzel támogatná azt, de egyelőre láthatóan nem győzte meg az eredetiségvizsgálókat az érvelés.

via The Guardian