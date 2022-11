Tuvalu szeretne lenni a metaverzum első digitalizált nemzete

Virtuálisan tervez fennmaradni a szigetország, miután a víz alá kerül.

A Csendes-óceánban fekvő Tuvalu óceáni állam bejelentette, hogy a felhőbe menekülve megépítené saját digitális replikáját, mivel a klímaváltozás eredményeként egyre fenyegetőbb a tengerszint emelkedése, ez pedig akár az aprócska szigetország elmerüléséhez is vezethet a jövőben, becslések szerint úgy az évszázad végén.

Simon Kofe külügyminiszter a COP27 klímacsúcson beszélt arról, hogy a virtuális és kiterjesztett valóságban szeretnék lemásolni és megörökíteni Tuvalu legismertebb tereptárgyait, megőrizve annak történelmét és kultúráját. Így lényegében az első digitalizált nemzet lehet a jövő metaverzumában, ami ugyan fizikailag már víz alatt lenne, de továbbra is elismert állam maradna. Kofe a tavalyi klímacsúcson egy emlékezetes videóban térdig vízben állva hívta fel az ENSZ-klímacsúcs résztvevőinek figyelmét arra, hogy a szigetek eltűnnek, Tuvalu pedig gyakorlatilag lassan elsüllyed.

Ugyan eddig csak Tuvalu jelentett be ennyire grandiózus tervet, máshol is kacérkodnak a metaverzum lehetőségeivel, persze egyelőre elméleti szinten: Szöul városa és a Barbados szigetországa is tervezi a digitális világ felé való nyújtózkodást, közigazgatási és konzuli szolgáltatásokat nyújtanának a virtuális világban.