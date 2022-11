Szemléletes ábrán a tech szektort érintő leépítések

A technológiai szektor tavaly és tavalyelőtt a képébe nevetett a koronavírus-járványnak, hogy aztán a járvány elvonulásával, illetve a globális gazdaság megtorpanásával akkora pofont kapjon, hogy a fal adja a másikat.

Gyakorlatilag nem telik el úgy nap manapság, hogy a technológiai szektor valamelyik kisebb-nagyobb vállalata ne jelentene be valamilyen megszorító intézkedést, aminek elkerülhetetlen része többnyire dolgozók százainak vagy ezreinek az utcára küldése.

A technológiai állásokat közvetítő TrueUp.io most egy rendkívül szemléletes grafikonon gyűjtötte össze azokat a cégeket, melyek publikussá tették a létszámleépítési intézkedéseiket.

A linken interaktív formában is elérhető ábrából többek között kiderül, hogy az olyan nagyok leépítései, mint a Meta vagy az Amazon (netán a Twitter) csak a jéghegy csúcsát jelentik. A gyűjtés szerint idén eddig 1149 alkalommal indult valamilyen csoportos létszámleépítés az iparágban, ami összesen 183.832 munkahelyet érintett.

Ez nyilván nem azt jelenti, hogy ennyi szakember eltűnt a piacról és elment hamburgert árulni, hiszen akad bőséggel más cégeknél az iparágban nyitott pozíció most is - a TrueUp.io erről is vezet egy grafikont, mely szerint jelenleg 236.714 állást hirdetnek a nagy techcégek.