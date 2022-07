Már az éves fogyasztást is mutatja az MVM Next mobilapp

Frissült a közművek mobilalkalmazása.

Megjelent a Google Play Store-ban az MVM Next mobilalkalmazás 2.2.0-ás verziója, ami már az éves elszámolási időszak alatti fogyasztást is jelzi a mérővel rendelkező ügyfeleknél, hogy egyszerűbb legyen számolni az új rezsikkel. Ügyféltől függően az app nem csak a gáz-, de az áramfogyasztásról is információt ad, amennyiben több címet kezelünk, felhasználási helyenként listázza az értékeket. Az app tájékoztatása szerint az éves fogyasztást az előző év elszámolása szerint kalkulálja, új szerződés esetén pedig az addigi fogyasztás szerinti becslést kapunk.

A csütörtökön megjelent rezsirendelet alapján 2022. augusztus 1-jétől a lakossági ügyfelek mérési pontonként, azaz mérőnként a villamos energia esetében évi 2523 kWh fogyasztásig, míg a földgáz esetében évi 1729 m3, azaz 59 132 MJ fogyasztásig vehetik igénybe a rezsicsökkentett árszabást. Az ügyfelek a kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosultak igénybe venni.

A szolgáltató honlapján megjelent egy tájékoztató oldal is célzottan a lakossági energiaszolgáltatásban bekövetkező változások összefoglalására, kalkulátorok segítségével az augusztus elsejétől érvényes új rezsiárak mellett kiszámolhatjuk a rezsiszámlák új összegét is.