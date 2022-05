Beperelte a Google-t a Tinder anyacége

A Tindert is birtokló Match Groupnak nem tetszik a Google Play Store fizetési gyakorlata, versenyellenesség vádjával indul a perpatvar.

Az online társkereső óriás Match Group beperelte a Google-t, amiért szerinte a keresőcég arra kényszeríti őket, hogy az ő alkalmazáson belüli fizetési rendszerüket kelljen használni, ezáltal pedig a Google jutalékot szedhet be a tranzakciók után. A Match Group olyan népszerű társkereső szolgáltatások tulajdonosa, mint a Hinge, az OkCupid, a Tinder és a PlentyOfFish.

Az eset ismét rávilágít arra a mélyebben fekvő problémára, hogy a Google-nek túlzott befolyása van az androidos alkalmazások terjesztése és ellenőrzése felett. A Match Group által szövetségi bíróságnak benyújtott dokumentum szerint az Android-alkalmazások letöltéseinek több mint 90 százaléka a Google Play Áruházból történik, így ha a fejlesztők a lehető legtöbb felhasználót szeretnék elérni, nem tudják megkerülni a platformot.

A Google mindeközben bizonyos követelmények teljesítését írja elő a Play Áruházba való felkerüléshez, melyek közt szerepel az is, hogy a fejlesztőknek minden alkalmazáson belüli tranzakcióhoz a Google Play Billing szolgáltatást kell használniuk, amiből aztán a Google akár 30 százalékos jutalékot is felvehet. Az alkalmazások a felhasználókat nem irányíthatják át alternatív fizetési felületekre.

A keresőcég védekezése szerint a fejlesztőknek csak körülbelül három százalékát terhelik ilyen díjak, nekik is 15 százalékos, vagy annál alacsonyabb jutalékot kell fizetniük. A cég szerint ebbe a körbe tartozik a Match Group is. A társkereső anyacég szerint a Google a piaci fölénye miatt állami és szövetségi szinten is sérti a trösztellenes törvényeket, ezért arra kéri a keresőóriást, hogy engedélyezze a saját számlázási rendszerek használatát, és tájékoztassa a felhasználókat az alternatív fizetési módokról.