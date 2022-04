Nyert a brazil férfi, aki a töltő hiánya miatt perelte az Apple-t

Egyre nagyobb a cupertinói vállalatra gyakorolt nyomás Brazíliában a kispórolt adapterek miatt.

Az Apple-nek kompenzálnia kell egy brazil vásárlóját, aki azt nehezményezte, hogy a frissen vásárolt iPhone-ja mellé nem kapott töltőadaptert a dobozban, a cupertinóiak ezzel pedig megsértették a helyi fogyasztói törvényeket az ügy felett döntő bíró szerint.

A cégnek 1075 dollárt kell kifizetnie, mivel Brazíliában tiltottnak számít a kapcsolt értékesítés - azaz nem lehet arra kötelezni egy fogyasztót, hogy egy megvásárolt termékhez még egy másikat kelljen megvennie annak használatához, ami így az okostelefonokra és a hozzá használható töltőadapterekre is érvényes. Goiania város bíróságának nem volt elég nyomós az Apple indoka, miszerint szinte már mindenkinek van otthon a háztartásában egy adapter.

Nagy felháborodást keltett a felhasználók körében, amikor az Apple 2020-ban bejelentette, hogy az iPhone SE mellé nem jár majd se töltőadapter, se fülhallgató, később pedig már az összes forgalomba kerülő almás mobil mellől kivették a kiegészítőket. A környezetvédelmi okokkal indokolt intézkedést a hatóságok nem nézik mindenhol jó szemmel, Franciaországban a helyi törvények miatt nem is lehet kivitelezni, Brazília pedig szintén próbál nyomást gyakorolni az amerikai techcégre. Tavaly az országban kétmillió dolláros bírságot szabtak ki a vállalatra, most pedig elképzelhető, hogy a brazil vásárló javára eldőlt per precedenst is teremthet, tehát a későbbiekben bárki indít hasonló pert, jó eséllyel nyerni fog.