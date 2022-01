Olcsó tévéokosítón dolgozik a Google

A Google 2020-ban mutatta be a Chromecast termékcsalád legújabb tagját, mely szakítva a korábbi hagyománnyal, ezúttal már egy önálló, a cég saját okostévés operációs rendszerét futtató médiaeszköz lett. A cég állítólag már javában dolgozik Chromecast with Google TV olcsóbb kiadásán.

Nem hivatalos információk szerint javában készül a Google-nél a cég hardverrészlegének új tévéokosítója, mely a 2020-ban bemutatott Chromecast with Google TV egyfajta kikönnyített, bizonyos szempontból butított - ennek megfelelően olcsóbb - változata lehet.

A Protocol szerint az új eszköz neve "Chromecast HD with Google TV" lehet majd, ami egyben utal is a legfőbb, lényegi változásra a jelenleg 50 dolláros fogyasztói áron kapható kurrens modellhez képest. A Boreal kódnevű eszköz ugyanis a pletykák szerint legfeljebb 1080p felbontású tartalmat tud majd megjeleníteni (a 2020-as modell a 4k-s tartalommal is elboldogul), ugyanakkor hardveres AV1 dekódolást hozhat majd - ezzel túlteljesítve a testvérmodell tudását.

A Chromecast with Google TV a megelőző generációs Chromecastokhoz képest lényegesen továbbfejlődött, működési alapjait tekintve is. Így ez az eszköz lényegében már egy mini médialejátszó, mely a Google legújabb okostévés operációs rendszerét, a Google TV-t futtatja.

Az új típus árban vélhetően a jelenleg is kapható, 30 dollárba kerülő harmadik generációs Chromecast és az 50 dolláros, nagyobb tudású modell közé ékelődik majd, és komoly szerepet játszhat a Google tévéplatformok piacán folytatott terjeszkedési stratégiájában. A cég az Android TV-vel és az azt váltó Google TV-vel mostanra nagyjából 110 millió aktív felhasználót szolgál ki.