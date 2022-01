Megjelent az első, vibrátorral irányítható mobiljáték

Az okos vibrátorok egyáltalán nem számítanak új keletű találmánynak, egy szoftvermérnök ugyanakkor most új felhasználási módját találta meg az eszközöknek.

Az okoseszközök egyre népesebbé váló sorában természetesen már az olyan, elterjedt szexuális segédeszközök is megtalálhatók, mint a vibrátorok, melyek akár AI segítségével, több tízezer korábbi orgazmus adatainak analizálása alapján segítik hozzá a tulajdonosuknak a magasabb szintű kéjérzet átélésében.

Egy szoftvermérnök, Allison Liemhetcharat most új felhasználási területet talált az egyik legnépszerűbb okosvibrátornak, melynek ezúttal közvetetten van csupán köze a szexuális élvezetekhez.

You Are What You Eat (Lioness edition) Még több videó

A You Are What You Eat című androidos mobiljáték ugyanis egy szögegyszerű platformjáték, melynek célja, hogy a főhőssel lényegében mindent fel kell zabálni, ami szembe jön, míg aztán a kis lény végül tényleg azzá válik, amit megevett. Innentől új kihívások következnek, ugyanis ettől a pillanattól már veszélyessé válhat a válogatás nélküli evés.

A játék a Lioness okosvibrátorának tulajdonosai számára nyújthat jelentős extra élvezetet, ők ugyanis az eszköz segítségével, a medenceizmaik mozgatásával irányíthatják a főhőst, a vibrátor pedig rezgéssel jutalmazza a sikeres mozzanatokat, például egy szembejövő lény befalását vagy egy veszélyes egyed átugrását.

