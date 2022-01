MNB-s fejest igazolt hazánkban a Revolut

Megjelenése óta először delegált kifejezetten Magyarországra szánt vezető az egyik legnagyobb globális fintechnek számító Revolut.

Magyar vezetőt kapott itthon a Revolut neobank, a helyi részleget mostantól Léder Tamás vezeti, aki 2020-ban csatlakozott az MNB-hez, ahol a Digitalizációs politika és szabályozási főosztály vezetéséért felelt - írja a Portfolio.hu.

A szakember az MNB-nél a hazai fintech innovációs ökoszisztéma jegybanki oldalról történő támogatásáért, valamint a pénzügyi szektor digitalizációjának támogatásáért felelt - többek között az általa vezetett főosztály publikálja évente a FinTech és Digitalizációs jelentést, de a 2021-ben megjelent „Hazai hitelintézetek digitális transzformációs ajánlása” is náluk készült.

Az MNB előtt kereskedelmi bankoknál töltött be stratégiai, innovációs és fintech feladatokkal kapcsolatos szerepköröket. Közgazdászként végzett, diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte 2014-ben.

Az egyelőre nem világos, hogy Léder kinevezésével magyar fióktelepet is alapított-e a Revolut, mindenesetre nyílt titok, hogy a litván banki licenccel rendelkező Revolut Bank előbb-utóbb hazánkban is meg kíván jelenni újabb, értéknövelt termékekkel (személyi hitelek, hitelkártyák). Az előkészítési fázisban a cég szükségszerűen aktív párbeszédet folytatott, illetve folytat jelenleg is az MNB-vel annak érdekében, hogy az új szolgáltatások minden tekintetben megfeleljenek a magyar szabályozási környezetnek.