Váratlanul távozott a Meta kommunikációs vezetője

Nincs könnyű helyzetben mostanában a Meta kommunikációs részlege - rossz nyelvek szerint Facebook a névváltására is a céget a tavalyi évben sorra érő kisebb-nagyobb botrányok miatt volt szükség, és ha ez nem lenne elég, most távozik a kommunikációs vezető is.