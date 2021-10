Ki ne akarna dolgozni menni, ha ilyen munkatársi szeretet várja?

Meng Va-csou utoljára 2018 decemberében járhatott az édesapja által alapított cég, a Huawei Technologies bármelyik kínai irodaépületében, a cég pénzügyi igazgatóját ugyanis a kanadai hatóságok az év december 8-án a vancouveri repülőtéren letartóztatták.

Az ezt követő, meglehetősen hosszúra nyúlt és érdekes, mondhatni eddig soha nem látott epizódokat produkáló politikai játszma szeptemberben vett új fordulatot, amikor Kanada végül elengedte Menget, aki szeptember 24-én már hazafelé tartott egy pekingi járaton, hogy aztán már-már államfői fogadtatásban részesülve, újra kínai földre (pontosabban vörös szőnyegre) lépjen.

Huawei employees dance and present flowers as Wanzhou Meng comes to work after quarantine. pic.twitter.com/CcaKziNjKq