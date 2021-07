Élesedett az OTP új mobilbankja és internetbankja

Megújította internetes és mobilbanki platformjait az ország legnagyobb kereskedelmi bankja, az OTP Bank. Az új platformok használatához új szerződést kell kötni a bankkal.

Hosszú, először zárt, majd nyílt tesztidőszakot követően élesedett az OTP Bank új digitális platformja, mely a pénzintézet internetes banki felületéből és egy Android valamint iOS platformon egyaránt elérhető mobilalkalmazásból áll. Az új felületek jelenleg már valamennyi, OTPdirekt internetbanki szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfél számára elérhetőek - ehhez azonban szükséges egy új, "Digitális Szolgáltatási Szerződés" megkötése, ahol új belépési azonosítókat kell regisztrálniuk a felhasználóknak.

A regisztráció a digitális szolgáltatásra elindítható a korábbi alkalmazásokból, az OTP Bank honlapjáról, vagy az új mobilalkalmazás letöltésével az App Store, illetve Google Play felületeken keresztül. A letöltést követően az ügyfelek néhány egyszerű lépéssel létrehozhatják digitális felhasználói fiókjukat, amellyel megkötik a szerződést.

Üzemeltetők, IT-sec arcok, szevasztok! (x) Júliusban is folytatódik a HWSW free! meetupsorozat, július 7-én ezúttal üzemeltetői, 13-án pedig IT-biztonsági témákkal. Júliusban is folytatódik a HWSW free! meetupsorozat, július 7-én ezúttal üzemeltetői, 13-án pedig IT-biztonsági témákkal.

Üzemeltetők, IT-sec arcok, szevasztok! (x) Júliusban is folytatódik a HWSW free! meetupsorozat, július 7-én ezúttal üzemeltetői, 13-án pedig IT-biztonsági témákkal.

Ezt követően már ki is próbálhatják az új internetbanki és mobilbanki funkciókat, melynek egyik meghatározó, új funkciója a kiadásfigyelő, mellyel könnyen és áttekinthetően követhetik a számlatulajdonosok pénzügyeik alakulását. A rendszer automatikusan felismeri a tételeket és a különböző szempontok szerint - például számlák, rezsi, bevásárlás, közlekedés – a megfelelő költési kategóriába sorolja, majd egy látványos diagramon meg is jeleníti azokat. Ez összevethető az elmúlt három hónap átlagos havi költéseiével is, valamint az is nyomon követhető vele, hogy az aktuális havi költés hol tart az átlagoshoz képest.

A fentieken túl az új platform tartalmaz egy a megtakarítások könnyebb áttekinthetőségét biztosító portfóliónézetet, internetes kártyás vásárlásnál használható az erős hitelesítéshez, továbbá SMS-ek helyett push üzeneteket küld a tranzakciókról.