Kína szerint kockázatosak lehetnek az Nvidia chipjei

Mégis exportálhatja kínai partnereinek a H20 típusú, kifejezetten a kínai piacra szánt AI-processzorait az Nvidia az Egyesül Államok kereskedelmi minisztériumának döntését követően, az ázsiai országban azonban úgy tűnik, nincs mindenki meggyőződve arról, hogy ez annyira jó ötlet. Peking most azzal kapcsolatban fejezte ki aggodalmát, hogy az amerikai gyártó megoldásai nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az ország számára.

A helyi illetékes hatóság, a Cyberspace Administration of China (CAC) csütörtökön beidézte az Nvidia delegációját, a tárgyaláson pedig lényegében arról kell meggyőzni a kínai felet, hogy a H20 processzorok semmilyen hátsó kaput és egyéb olyan technológiát nem tartalmaznak, melyek biztonsági fenyegetést jelentenének.

A hatóság közleménye szerint a szervezethez olyan információk jutottak el, melyek szerint az Nvidia chipjei súlyos biztonsági sebezhetőségeket tartalmaznak, emellett a CAC utalt arra is, hogy az amerikai törvényhozás szándékai szerint a Nvida-nak és más gyártóknak minden olyan chipet a lokáció behatárolására alkalmas nyomkövető megoldással kell ellátni, mely az Egyesült Államok exportkorlátozó intézkedéseinek hatálya alá esik.

Amerikai tudósítások szerint bár a U.S. Chip Security Act még nem ment át a teljes jogalkotói folyamaton, az Nvidia egyes megoldásaiban már most megtalálható az a technológia, mely alkalmas arra, hogy információkat adjon át a gyártónak a felhasználás helyéről. A kínai fél szerint ezen felül a rendszerek olyan kódot is tartalmaznak, melyek segítségével távolról leállíthatóvá válnak a kínai adatközpontokban elhelyezett szerverek.

A Reuters által megszólaltatott szakértők szerint a CAC megállapításainak inkább szimbolikus jelentőségük van, mintsem hogy valósan veszélyeztessék az exportot. Kínában ugyanis a helyi piaci szereplők - élükön a Huawei Technologies-szel - egyelőre nem tudják ellátni a belpiaci keresletet, az adatközpont-üzemeltetők ezért fokozottan rá vannak szorulva a külföldi termékek behozatalára.

Az Nvidia olyannyira biztos abban, hogy tovább folytathatja a kínai partnerekkel a kereskedelmet, hogy a cég múlt héten nem hivatalos információk szerint további 300 ezer H20 chip legyártását rendelte meg a TSMC-től, ezzel a teljes, leköthető raktárkészlet mennyisége megközelíti az egymillió darabot.