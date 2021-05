Ilyen is lehetne a védettségi igazolvány applikáció

Az okostelefonok a koronavírus elleni védekezés során két területen is szerepet játszhatnak, egyrészt a vitatott sikerű kontaktkövető appoknál, másrészt a digitális védettségi igazolvány esetében. Utóbbihoz nemrég készült el a kormányzati applikáció, ám ezzel párhuzamosan egy képzés projekjében három fiatal megalkotott egy sokkal használhatóbb felületet.

A kontaktkövető appok és digitális védettségi igazolványok fejlesztésébe néhol elképesztő pénzeket öntenek a kormányok és magáncégek, elég csak a német Corona-Warn appra gondolni, melyre 20 millió eurót tapsolt el többek közt a Deutsche Telekom és az SAP, mindezt úgy, hogy az applikációnak a jelek szerint nemigen sikerült megfékeznie a harmadik hullám kitörését.

Az átoltottságnak köszönhetően kialakuló védettség igazolására is születtek alkalmazások, többek közt Magyarországon is, ez jelenleg az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér hasonló nevű appja, melynek indulását némi botladozás kísérte, de ha ettől teljesen el is tekintünk, látszik rajta, hogy a fejlesztése során meglehetősen kevés energiát fordítottak a dizájnra és kezelhetőségre.

forrás: xlabs hungary

Pedig egy védettségi igazolvány app is nézhet ki jól, és lehet számos hasznos funkciója azon kívül, hogy megjelenít egy QR-kódot - erre remek példa három fiatal hallgató UX esettanulmánya, akik az xLabs Hungary képzésének részeként egy elképzelt projekten keresztül mutatják be, szerintük milyen a jó digitális védettség-igazoló applikáció.