Felvásárlással okosítaná vásárlási platformját a Snap

A Snapchat fejlesztője a német Fit Analytics vállalatot akvirálja, ismeretlen összegért.

Felszállás: indulnak az online meetupjaink! (x) Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat. Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat.

Felszállás: indulnak az online meetupjaink! (x) Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat.

Berlini startupot kebelez be a Snap: a Fit Findert fejlesztő, Fit Analytics vállalat kerül a cég birtokába, ismeretlen összegért. A felvásárolt csapat termékével az online kereskedők segíthetnek a vásárlóknak megtalálni az ideális ruhaméreteket, amelyeket a szolgáltatás a felhasználók által megadott információk és gépi tanulás segítségével becsül meg. A Fit Analytics technológiáját a Snap jó eséllyel a Snapchat online vásárlási platformjába is beépíti majd, ugyanakkor a Fit Finder jelenlegi formájában is elérhető marad, így a cég meglévő ügyfelei is tovább használhatják azt. Mint a CNBC beszámolt róla, felvásárlással a cég több mint száz alkalmazottja vonul be a Snap szárnyai alá.