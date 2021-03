Újabb, 2,5 GbE-t és WiFi6-ot tudó digitális elosztót vezet be a Telekom

Immár a második olyan, optikai hálózatokhoz fejlesztett digitális elosztót vezeti be kínálatába a Magyar Telekom, mely vezetékes kapcsolaton is képes a sztenderd GbE-hez képest gyorsabb kapcsolatot létrehozni, emellett támogatja a WiFi6 technológiát is.