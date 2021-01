A Facebookra is betörhetnek a hírlevelek

A hírlevelek mondhatni reneszánszukat élik. Persze ez is, mint oly sok minden furcsaság, a COVID-19 járványnak köszönhető, hiszen a tartalomelőállítók részéről ha lehet, most még nagyobb az igény arra, hogy minél szélesebb kört elérjenek.

Hírlevélszolgáltatás indítását tervezi a Facebook, írja a New York Times alig pár nappal azután, hogy a Twitter bejelentette, felvásárolta az egyik nagy amerikai hírlevélszolgáltatót, a Revue-t. Az elsősorban újságírók és írók számára fejlesztendő rendszer részletei egyelőre titkosak, illetve még meglehetősen képlékenyek, az ugyanakkor tudható, hogy Mark Zuckerberg a szívügyének tekinti a COVID-19 járványhelyzet miatt egzisztenciájukat vesztett médiamunkások és más, alapvetően írásból élők sorsát.

A hírlevél, illetve a hírlevél-biznisz egyébként is reneszánszát éli, a szolgáltatások évek óta egyre népszerűbbek, ráadásul a helyzetükön a koronavírus világjárvány is segített. Nem véletlen, hogy a legnagyobb közösségi szolgáltatások körében is egyre népszerűbbek ezek az ósdinak tűnő kommunikációs formák, melyek új lehetőséget nyújtanak a követőkkel való kommunikációra, illetve a követők toborzására.

Az új eszközök a Facebook Journalism Project keretén belül jelenhetnek majd meg, hogy pontosan milyen formában és milyen funkciókkal, azt egyelőre nem tudni, miként az sem világos, mikor lehet az új funkciók megjelenésére számítani.