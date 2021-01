Megjelent a Twitteren a VW csoport elnöke, azonnal trollkodott is egyet

Herbert Diessnek nemrég még a vádlottak padján kellett ülnie a VW csoport elnökeként a dieselgate miatt, az ügy elrendezését követően azonban a világ legnagyobb autógyártójának vezetője is inkább bölcsen előre tekint - most például fiókot nyitott a Twitteren, ahol azonnal megragadta az alkalmat, hogy beszóljon a villanyautózás és rakétafejlesztés amerikai fenegyerekének, Elon Musknak:

Hello @Twitter! I’m here to make an impact with @VWGroup, especially on political issues. And, of course, to get some of your market shares, @elonmusk – after all, our ID.3 and e-tron have won the first markets in Europe. Looking forward to productive discussions!