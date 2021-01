Éllovasból sereghajtóvá válik idén a Huawei

Magasról lehet igazán nagyot esni - ezt az okostelefon-piac számos nagy nevű szereplője megtapasztalhatta már korábban, igaz, többségük végzete éppen az lett, hogy túl nagyra nőttek, és nem tudtak megfelelően reagálni a változásokra. A Huawei lehet ez alól az első kivétel.

Meglehetősen borúlátó előrejelzést fest a TrendForce a kínai Huawei Technologies szereplését illetően az okostelefon-piac idei mezőnyében. A cég több más elemzővel egyetemben ugyan úgy látja, hogy a piac erőre kaphat a pocsék tavalyi esztendőt követően, de a trendváltozás nem mindenki számára lesz pozitív.

Így a TrendForce szerint a Huawei Technologies, mely tavaly egy negyedévig még vezette is a piacot, és összességében a harmadik legnagyobb gyártó volt volumen alapján 2020-ban, 2021-ben a hetedik helyre esik majd vissza, miután mindössze 45 millió készüléket értékesít majd. A meglehetősen fájdalmas zakó részben a tavaly életbe lépő szigorúbb amerikai szankciók számlájára írható, ugyanakkor az elemzőcég azzal is kalkulál, hogy a Huawei szárnyai alól kieső Honor is több tízmilliós mínuszt jelent majd az összesítés során.

A Huawei-t így a várakozások szerint olyan cégek előzik majd meg a listán, mint a Transsion Holding (!), a Vivo, az OPPO, a Xiaomi, az Apple és a Samsung.