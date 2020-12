A DualSense kontrollerekhez is támogatást kap a Steam

A PlayStation 5 vezérlői a PC-s játékplatformon is bevethetők.

A Sony legújabb játékkonzoljához tartozó kontrollerekkel is megbarátkozik a Steam: a Valve bejelentette, a PC-s platform Input API-jára támaszkodó játékoknál már az új, DualSense vezérlők is igába hajthatók. Eddig a támogatás csak béta címke alatt volt adott, ennek megfelelően csak a Steam kliens béta verzióját futtató játékosok próbálhatták ki, most azonban a stabil kiadásba is utat talált. A játékok így már a kontroller egy sor képességét kihasználhatják, a touchpadtól a giroszkópon át a rezgőmotorokig.