Vesztegetéssel vádolják az Apple biztonsági főnökét

Vesztegetéssel vádolja a kaliforniai ügyészség az Apple biztonsági főnökét, Thomas Mayert, aki a vád szerint iPadeket akart adni a Santa Clara-i sheriffhivatalnak azért cserébe, hogy a cég fegyverviselési engedélyekhez jusson.

Nem mindennapi vesztegetési ügyről számol be a Bloomberg híradása, mely szerint a kaliforniai területi ügyészség két évig tartó nyomozást követően vádemelést terjesztett elő az Apple biztonsági főnökével Thomas Moyerrel és a Santa Clara-i sheriffhivatal helyettes vezetőjével, Rick Sunggal valamint James Jensen rendőrfőnökkel szemben vesztegetés miatt. A vád szerint Moyer mintegy 70 ezer dollár értékben 200 iPadet ajánlott fel a hivatal munkatársainak cserébe négy fegyverviselési engedélyért.

A cselekmény ténylegesen végül nem valósult meg a tervek szerint, mivel Moyer és Sung 2019-ben megtudhatta, hogy az ügyészség nyomozást indított a sheriffhelyettes és a kapitány gyanús ügyletei kapcsán. Ennek részeként házkutatást tartottak a sheriffhivatalban is, melynek során lefoglalták a hivatal által kiadott fegyverviselési engedélyek listáját is. Moyer ügyvédje szerint védence ártatlan, az Apple által lefolytatott belső vizsgálat pedig nem állapított meg semmilyen szabálytalanságot.

A most ötvenéves Moyer egyébként igazi hazafinak számít, 19 évesen lépett be az Amerikai Hadseregbe és szolgált az öbölháborúban is katonai hírszerzőként. A szakember 15 éve dolgozik az Apple-nél, 2018-ban nevezték ki a cég globális biztonsági főnökének. Korábban leginkább azzal az Apple alkalmazottaknak küldött belső feljegyzéssel szerzett magának hírnevet, melyben arra hívta fel a figyelmet, hogy az üzleti titkok kiszivárogtatásának súlyos büntetőjogi következményei lehetnek.